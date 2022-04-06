Sivas'ta AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika

Sivas Valiliği, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de milleti uyandırmak ve bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyurmak amacıyla kurulan milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 102. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Yüzyılı aşkın bir süredir ekonomi, spor, sağlık, teknoloji ve daha birçok alandaki gelişmeleri ülkemiz adına tüm dünyaya duyuran medya gururumuz Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

STSO Başkanı Mustafa Eken ise sosyal medya hesabındaki mesajında, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Sivas'ta görev yapan AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

SESOB Başkanı Beşir Köksal da yayımladığı mesajda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın, habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında yerini aldığını belirtti.

AA'nın, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yaygınlaşmasında, basın sektöründe gazeteci yetişmesinde her zaman öncü olduğunu vurgulayan Köksal, "Anadolu Ajansı, iletişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve dışındaki teşkilatlanması ile çok yönlü habercilik anlayışını başarılı şekilde yerine getirmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.