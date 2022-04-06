Sivas'ta AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

06.04.2022 11:55
Sivas'ta AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Sivas Valiliği, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla...

Sivas Valiliği, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabında yer alan kutlama mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de milleti uyandırmak ve bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyurmak amacıyla kurulan milli haber ajansımız Anadolu Ajansının 102. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul da kutlama mesajında, şunları kaydetti:

"Yüzyılı aşkın bir süredir ekonomi, spor, sağlık, teknoloji ve daha birçok alandaki gelişmeleri ülkemiz adına tüm dünyaya duyuran medya gururumuz Anadolu Ajansının 102. kuruluş yılını kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum."

STSO Başkanı Mustafa Eken ise sosyal medya hesabındaki mesajında, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Sivas'ta görev yapan AA muhabirlerine çalışmalarında başarılar diledi.

SESOB Başkanı Beşir Köksal da yayımladığı mesajda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan AA'nın, habercilik alanında güvenilirliğini kanıtlamış, dünyanın en etkili ve saygın haber ajansları arasında yerini aldığını belirtti.

AA'nın, ilkeli ve tarafsız haberciliğin yaygınlaşmasında, basın sektöründe gazeteci yetişmesinde her zaman öncü olduğunu vurgulayan Köksal, "Anadolu Ajansı, iletişim sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek yurt içi ve dışındaki teşkilatlanması ile çok yönlü habercilik anlayışını başarılı şekilde yerine getirmeye devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Başçavuş, eşinin acısıyla başladığı rölyefte kanser hastaları için sergi açıyor Başçavuş, eşinin acısıyla başladığı rölyefte kanser hastaları için sergi açıyor Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı Sivas Valisi Salih Ayhan, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Teknoloji Üniversitesi, Beşir Köksal, Mehmet Kul, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
11:08 İstanbul'da ulaşıma zam! Yüzde 40'lık teklif kabul edildi
11:04 Memur ve emeklilerin temmuz zammı oranı şimdiden belli oldu: Yüzde 30.3
11:03 Göztepe'nin golcü futbolcusu Ndiaye, Shangai Port'a transfer oldu
10:54 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ belirledikleri cumhurbaşkanı adayını paylaştı: Mansur Yavaş'ı göreve çağırıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:04:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement