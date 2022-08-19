Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı

19.08.2022 17:25
Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı

Sivas'ta ablalarıyla barıştığı için eski eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı.

Sivas'ta ablalarıyla barıştığı için eski eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesi Belkent Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Cengiz Sarı'nın eski eşiyle barıştığını öğrenen kayınları H.D., M.D., ve yanlarında bulunan A.K., Sarı'yı darp etti. Daha sonra kayınlarından biri, Sarı'ya yanında getirdiği silahla ateş etti. Ağır yaralan Sarı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan A.K. ve iki kardeş, Kayseri girişinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şarkışla ilçesinde emniyetteki işlemleri tamamlanan iki kardeş ile A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

YORUMLAR
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Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü Eski eşiyle barışınca kayınları tarından öldürüldü
Kaynak: İHA

Cengiz Sarı, Şarkışla, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eniştelerini öldüren iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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