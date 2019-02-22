Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Acemi Erler Yemin Etti

Sivas'ta Acemi Erler Yemin Etti

20 dakika önce

Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1999/1 tertip 1. kademe acemi erler yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.

Sivas'ta Acemi Erler Yemin Etti, System.String[]
Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, 1999/1 tertip 1. kademe acemi erler yemin ederek vatani görevinin ilk bölümünü tamamladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, törende eğitimlerini tamamlayan 2 bin 437 er ant içti.

Törende, tugaya ilk katılan ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan askerler ile Sivas'ta askerlik hizmetini yapmış babalara ve dedelere hediye ve teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, "Güzel yurdumuzun dört bir yanından gelerek asker ocağında tek yürek ve bilek olan evlatlarımızın duruşundaki heybet ve bakışlarındaki kararlılık, omuzlarındaki yüklenecek sorumluluğu almaya hazır olduklarını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından tören, Vatan Marşı ve askeri geçiş ile sona erdi.

Töreni Vali Salih Ayhan, protokol üyeleri ve asker aileleri izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:55 Kaynak: AA

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