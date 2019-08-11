SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
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Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.
Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:26 Kaynak: DHA
Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler hastanelere akın etti. Numune Hastanesi acil servisindeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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