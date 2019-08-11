Son Dakika Haberleri: SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
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SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU

12 dakika önce

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.

Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralananlar, kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti.
Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanan kişiler hastanelere akın etti. Numune Hastanesi acil servisindeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralıların genel durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:26 Kaynak: DHA
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