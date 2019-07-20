Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Açık Hava Sinema günleri
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Sivas'ta Açık Hava Sinema günleri

1 saat önce

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri', "Babam ve Oğlum" filmi ile başladı.

Sivas'ta Açık Hava Sinema günleri, System.String[]
Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri', "Babam ve Oğlum" filmi ile başladı.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Açık Hava Sinema Günleri' Buruciye Medresesi yanında Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla başladı.

Açık hava Sinema Günleri'nin açılışı ise "Babam ve Oğlum" filmi ile yapıldı. "Babam ve Oğlum" filmine yoğun ilgi gösteren Sivaslılar, keyifle kent meydanında film izlemenin tadını çıkardılar. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen sinema günlerinde Sivas belediyesi tarafından çeşitli ikramlar yapılacak. 10 gün sürecek olan Sinema Günleri'nde her akşam bir yerli filme yer verilecek. - SİVAS
Sivas Belediyesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:24 Kaynak: İHA
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