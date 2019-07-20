Sivas'ta "Açık Hava Sinema Günleri" etkinliği
1 saat önce
Sivas Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nde "Babam ve Oğlum" filmi izleyiciyle buluştu.
Sivas Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:22 Kaynak: AA
Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nde "Babam ve Oğlum" filmi izleyiciyle buluştu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 gün sürecek Açık Hava Sinema Günleri etkinliği Buruciye Medresesi
yanında başladı.
Nostaljik açık hava sinemasında, her gün değişik bir filim gösterime girecek. İlk gün "Babam ve Oğlum" filmi izleyici ile buluştu.
Açıkhava Sinema Günlerine Vali Salih Ayhan
, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin
, eşi İlkay Bilgin ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor.
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