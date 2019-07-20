Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Açık Hava Sinema Günleri" etkinliği
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Sivas'ta "Açık Hava Sinema Günleri" etkinliği

1 saat önce

Sivas Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nde "Babam ve Oğlum" filmi izleyiciyle buluştu.

Sivas'ta
Sivas Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri"nde "Babam ve Oğlum" filmi izleyiciyle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 gün sürecek Açık Hava Sinema Günleri etkinliği Buruciye Medresesi yanında başladı.

Nostaljik açık hava sinemasında, her gün değişik bir filim gösterime girecek. İlk gün "Babam ve Oğlum" filmi izleyici ile buluştu.

Açıkhava Sinema Günlerine Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eşi İlkay Bilgin ve vatandaşlar ilgi gösterdi.
Etkinlikte 1960 model sinema makinesi kullanılıyor.
Buruciye Medresesi, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:22 Kaynak: AA
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