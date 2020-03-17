Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısı - Son Dakika

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısı

7 saat önce

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısıSİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerlerine polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısı

SİVAS'ta koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerlerine polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Açık olan iş yerleri uyarılarak kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri" konulu ek genelge ile dün gece saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu. Sivas'ta sabah saatlerinde genelgeye uymayan iş yerlerini denetledi. İhbar üzerine polis ekipleri Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'taki iş yerlerini kontrol etti. Sokak üzerinde ki bir kahvehanenin açık olduğunu gören polisler içerisinde bulunan vatandaşları dışarı çıkararak iş yeri çalışanını kapatma konusunda uyardı. İşyeri çalışanı Bekir Kangalgil, "Benim haberim yoktu. Ben açtım sabah çayı demledim. Arkadaşlardan haberi olmayanlar geldi, onlar da çayını içtiler. Polis gelince haberimiz oldu biz de kapattık. Bu kapanma süreci bizi de etkileyecek" dedi.

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvehanelere polis uyarısı

Koronavirüs, Sivas, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
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