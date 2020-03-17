Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi - Son Dakika

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi

6 saat önce

SİVAS'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi.

Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi, System.String[]

SİVAS'ta, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, polis ekipleri tarafından kontrol edildi. Açık olan iş yerleri, sahiplerinin uyarılmasının ardından kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'koronavirüs tedbirleri' konulu ek genelgeyle dün saat 24.00 itibarıyla tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu.

Sivas'ta da bu sabah genelgeye uyulmadığı belirlenen iş yerleri denetlendi. İhbar üzerine polis ekipleri, Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokak'taki iş yerlerini kontrol etti. Sokak üzerindeki kahvenin açık olduğunu gören polisler, içeride bulunanları dışarı çıkararak, iş yeri çalışanı Bekir Kangalgil'i kapatması konusunda uyardı.Kangalgil ise "Benim haberim yoktu. Ben açtım sabah çayı demledim. Arkadaşlardan haberi olmayanlar geldi, onlar da çayını içtiler. Polis gelince haberimiz oldu biz de kapattık. Bu kapanma süreci bizi de etkileyecek" dedi.

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmasına karar verilen iş yerleri, polis ekiplerince kontrol edildi. Açık olan iş yerleri, sahiplerinin uyarılmasının ardından kapatıldı.


İçişleri Bakanlığı, Sivas, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Babamı öldürdüm, annemi yaraladım diye bağıran saldırgan, bacağından vurularak yakalanabildi 30 yaşında hayalini kurduğu iş yerini açarak, 25 kişiye istihdam oluşturdu
Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur         
13:08
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri         
23:27
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir         
23:06
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:07:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta açık olan kafe ve kahvelere polis denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]