Sivas'ta adını Yıldız Dağı'ndan alan gölet beyaza büründü - Son Dakika

Sivas'ta 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı'nın güneyinde yer alan ve buzla kaplı yüzeyi kar yağışıyla beyaza bürünen Yıldız Göleti, güzel görüntü oluşturdu.

Kente 58 kilometre mesafedeki Yıldız Dağı'nın eteğinde yer alan Yıldız Göleti ve çevresinde kar yağışı etkili oldu.

Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede gölün yüzeyi buz tuttu.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne de yakın olan gölet, yüzeyini kaplayan buz tabakası ve çevresindeki karla kaplı tepelerle doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yerleri arasında bulunuyor.