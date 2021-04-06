AFAD'ın balık adamları AA'nın kuruluş yıl dönümünü doğal akvaryumda kutladı - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde doğal akvaryumu andıran ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkati çeken Gökpınar Gölü'nde, dalgıçlar tarafından Türk bayrağı ve Anadolu Ajansı (AA) pankartı açıldı.

Gökpınar Gölü'nde dalış yapan Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AA'nın kuruluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla su altında Türk bayrağı ve "Anadolu Ajansı'nın 101. Kuruluş Yıldönümünü Kutlarız" pankartı açtı.

Balık adamlar, bir süre Türk bayrağı ve pankart ile dalış yaptı.

Sivas AFAD Müdürü Nazif Ekinci, AA'nın çalışmalarından övgüyle bahsederek, AA'nın "doğru, dürüst ve tarafsız haberciliğin adresi" olduğunu vurguladı.

AA'nın ülkenin güzide bir kuruluşu olduğunu söyleyen Ekinci, "AFAD olarak yaptığımız her türlü faaliyette sesimiz oluyor, vatandaşa ulaşmamıza vesile oluyorsunuz." dedi.

Ekinci, 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini ve bu konuda da AFAD olarak çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, "Hem o konuda bir toplumsal farkındalık gerçekleştirmek hem de AA'nın 101. yıl dönümünü farklı bir etkinlikle kutlamak maksadıyla böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Her daim bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha nice 101 yıllara kavuşmanız temennisiyle başarılar diliyorum." diye konuştu.