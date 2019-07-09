Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı

1 saat önce

SİVAS'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı.

Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı, System.String[]
SİVAS'ta yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı.
Sivas- Erzincan karayolundaki uygulama noktasına yakın bir bölgede yolda yürüyen sırt çantalı kişiler olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bu kişilerin kaçak göçmen olabileceklerini değerlerinden sivil ekipler, uygulama noktasına kadar girmelerini bekledi. Ekipler, uygulama noktasında gruba kimlik sorgusu yaptı. Yapılan kontrollerde, bu kişilerin yurda kaçak yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu oldukları saptandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan 15 kaçak gözaltına alındı. Polisler tarafından çay ikramı yapılan kaçakların, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 03:46 Kaynak: DHA
Afganistan, Erzincan, Pakistan, Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye kavrulurken, Erzincan'da kar yağdı TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok Alman bilim insanlarından İstanbul'da deprem uyarısı: 7.1 veya 7.4 Trafikte hamile kadına saldıran baklavacı kardeşlere, Bursalı baklavacıdan tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:19:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 kaçak yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]