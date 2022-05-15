Sivas'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

15.05.2022 16:59
Sivas'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ü.U. yönetimindeki 58 BK 638 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde yoldan çıkarak ağaca çarptı.

Kazada araçta bulunan M.U. (43) ve Ş.U. (7) yaralandı.

Ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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