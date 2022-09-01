Sivas'ta narkotikle mücadele hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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Sivas'ta narkotikle mücadele hız kesmeden devam ediyor

01.09.2022 17:21
Sivas'ta narkotikle mücadele hız kesmeden devam ediyor

Sivas'ta Ağustos ayı içerisinde uyuşturucuya yönelik suçlardan yapılan çalışmalarda 84 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta Ağustos ayı içerisinde uyuşturucuya yönelik suçlardan yapılan çalışmalarda 84 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağustos ayı içerisinde il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik yapılan uygulamalarda: 68,59 gram esrar, 7,87 gram bonzai,4,49 gram eroin, 86,06 gram metamfetamin, 2 adet extacy, 6 adet kullanma aparatı, 137 adet hint keneviri, 78 adet sentetik ecza ele geçirildi. Uyuşturucu bulundurma ve uyuşturucu ticareti yapma suçlamaları ile 84 kişi hakkında işlem yapıldı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta narkotikle mücadele hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta narkotikle mücadele hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
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