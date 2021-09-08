Sivas'ta Ağustos'ta trafik kazalarında 3 kişi öldü, 415 kişi yaralandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Ağustos ayı trafik kazası istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Sivas'ta emniyet bölgesinde Ağustos ayı içerisinde 201 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 415 kişi ise yaralandı. Kentte Ağustos ayında gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise 238 olarak açıklandı. Sivas'ta Ocak-Ağustos ayları arasında ise bin 35 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, bin 952 kişi de yaralandı. - SİVAS