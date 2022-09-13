Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı

13.09.2022 13:00
Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı

Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (SESOB) yapılan açıklamaya göre, SESOB Başkanı Hakan Demirgil, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Mesut Dursun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Demirgil, burada yaptığı açıklamada, Ahilik Haftası'nın 12-18 Eylül tarihlerinde kutlandığını belirtti.

Ahilik geleneğini yaşatmak istediklerini aktaran Demirgil, "Ahilik sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren, günümüzde hala geçerliliğini koruyan, bugünün şartlarında bile birçok ülkede sağlanamamış adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmış bir kültürdür." ifadelerini kullandı.

Ahiliğin sevgi, dostluk, kardeşlik anlamına geldiğini ve esnafları birleştirdiğini vurgulayan Demirgil, şunları kaydetti:

"Ahilik, 800 yıl önce Ahi Evran Veli tarafından kurulmuş bir teşkilattır. Gelenek ve ananelerimize sahip çıkmak için gayret gösteriyoruz. Komite üyelerimizle ziyaretlerimizi yapıyoruz. Ziyaretlerimizde yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına ödül takdim ediyoruz. Ayrıca huzurevinde kalan büyüklerimizi ve ulu çınarlarımızı ziyaret ederek dualarını alacağız. Berberler ve Kuaförler Odamızın organizasyonu ile de büyüklerimizin saç ve bakımlarını yapacağız. Ayrıca rahmetli olan esnaf ve sanatkarlarımızı için de mevlidi şerif okutacağız."

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Ahilik Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika
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