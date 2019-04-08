Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Ahmet Hatipoğlu İlahileri" Konseri

Sivas'ta "Ahmet Hatipoğlu İlahileri" Konseri

1 saat önce

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi, "Ahmet Hatipoğlu İlahileri" konser programı düzenledi.

Sivas'ta
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şubesi, "Ahmet Hatipoğlu İlahileri" konser programı düzenledi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Ahmet Hatipoğlu'nun tasavvuf düşüncesi anlatıldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Sivas Şube Başkanı Aydın Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, dernek olarak dil ve edebiyat çalışmalarının yanı sıra kültür ve sanat alanında da faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Programa katılanlara teşekkür eden Yılmaz, "Derneğimizde şehrimizin kültürüne, sanatına değer sağlamak adına bazı çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda derneğimiz Tasavvuf Müziği korosu bir konser hazırladı, konserin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Muammer Kalkan yönetimindeki koro, Ahmet Hatipoğlu'nun bestelediği Nihavent, Uşşak, Hicaz ve Nikriz ilahilerini seslendirdi.

Konseri, Cumhuriyet Üniversitesi yöneticileri, öğretim görevlileri ve çok sayıda vatandaş izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:21 Kaynak: AA

Edebiyat, Türkiye, Sivas, Ahmet Hatipoğlu, Güncel
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