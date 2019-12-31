Sivas'ta "Aile Eğitim Merkezi" protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Aile Eğitim Merkezi' protokolü imzalandı - Son Dakika

Sivas'ta "Aile Eğitim Merkezi" protokolü imzalandı

6 saat önce

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Dr. Ahmet Kemal Köksal Vakfı ile Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında "Aile Eğitim Merkezi" protokolü imzalandı.

Sivas'ta

Sivas Valiliği, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Dr. Ahmet Kemal Köksal Vakfı ile Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü arasında "Aile Eğitim Merkezi" protokolü imzalandı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik ek binasında gerçekleştirilen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, güçlü ve sağlıklı aileler sayesinde genç nesillerin huzur ve güven ortamında yetişeceğini belirtti.

Sağlıklı bireyin mutlu aile ve huzurlu toplumun bir bütünü olduğuna işaret eden Vali Ayhan, merkezin kuruluş amacının, aile bireylerine destek vermek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Nikah iş ve işlemlerinden önce evlenecek çiftler merkezde eğitimler alacak. Bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunulacak. Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilecek. Gerektiğinde aile üyelerinin, ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirilecek. Boşanma öncesi, sırası ve sonrasında ailelere gerekli psikososyal destek sağlanacak."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ın konuşmalarının ardından, Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek "Aile Eğitim Merkezi"nin protokolü imzalandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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