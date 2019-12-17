Sivas'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı

6 saat önce

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Sivas'ta Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Sivas'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı, System.String[]

2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında eş zamanlı 81 ilde gerçekleştirilen Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı Sivas'ta Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, valilik ek binasında yapılan toplantıda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele alanında çalışan kurumlar, 2019 yılı verilerini değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler sundu.

Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan, ülkede 2019 yılında 318 kadının şiddete maruz kalarak hayatını kaybettiğini, Sivas'ta bu yıl hiç kadın cinayeti vakası yaşanmadığını belirtti.

Kentte 245 kişi hakkında koruyucu tedbir kararı verildiğini aktaran Ayhan, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet, Erken Yaşta ve Zorla Evlilikler' konularında verilen eğitimlerle toplumun her kesimine ulaşılması sağlanmıştır. 2019 yılında Sivas özelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 6 bin 431 personele, cezaevindeki 700 hükümlüye, 68 muhtara, 4 bin vatandaşa ulaşılarak konu ile ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) ile Sivas halkına hizmet verilmeye başlandığını vurgulayan Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Aile Eğitim Merkezi açılması ile ilgili yasal işlemler devam etmektedir. Müftülük tarafından 'Aile Okulu Projesi' kapsamında 105 nişanlı ve evli çifte 'Evliliğe İlk Adım Semineri' verilmiştir. Aile Dini Rehberlik Bürosu tarafından cezaevleri, sevgi evleri ve konukevlerinde kalanlara rehberlik hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Sivas Belediyesi tarafından merkezde yer alan 934 durağa güvenlik kamerası yerleştirilmiş, durak ışıklandırmaları artırılmıştır. Ayrıca yoğunluğu fazla olan duraklara acil butonu yerleştirilmiştir. Tüm toplu taşıma araçlarında kamera sistemi mevcuttur. Yapılan toplantı sonucunda, şiddet önleme merkezimize polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili (öfke kontrolü gibi) önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması kararlaştırılmıştır."

Toplantıya ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Salih Ayhan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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