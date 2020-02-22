Sivas'ta AK Parti kongre sürecini Ulaş ilçesiyle başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta AK Parti kongre sürecini Ulaş ilçesiyle başlattı - Son Dakika

Sivas'ta AK Parti kongre sürecini Ulaş ilçesiyle başlattı

16 dakika önce

AK Parti Ulaş İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Uğur, güven tazeledi.

Sivas'ta AK Parti kongre sürecini Ulaş ilçesiyle başlattı, System.String[]

AK Parti Ulaş İlçe Kongresi'nde mevcut başkan Ahmet Uğur, güven tazeledi.


AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, ilçedeki bir konferans salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, 2002 yılından itibaren Sivas ve Ulaş'a yapılan yatırımları anlattı.

Türkiye'nin gücünün birliğinden geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Eğer birlik beraberlik varsa güçlüyüz eğer bölünür parçalanırsak şehitlerimize gazilerimize olan borcumuzu yerine getirmemiş oluruz." dedi.

Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Siyasetin öznesi millettir, siyasette söz de karar da milletindir. Siyaset kendimizi iyi anlatmaktan öte milleti iyi anlamayı gerektirir. Siyasetin kuralı seçmenin her zaman haklı olduğudur. Siyaset, bir kavga çatışma alanı değildir, siyaset bir rekabettir, yarıştır, çetin bir mücadeledir. Tüm AK Parti teşkilatları bunu siyasetin temeli olarak görür."

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu da şunları söyledi:

"Bugün 7. olağan kongre sürecimizi 'Türkiye için inandığın yolda yürü' sloganıyla güzide ilçemiz Ulaş'tan başlatmış bulunuyoruz. Kongre sürecimizin ülkemize, ilçemize, partimize hayırlar getirmesini Cenabı Hak'tan diliyorum. Bu yürüyüş, tam 19 yıl önce baskıların, hukuksuzluğun hüküm sürdüğü Türkiye'de 'muhtar dahi olamaz' denilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaktığı meşalenin aydınlattığı yolda başladı. İstanbul'a umut olan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye de umut oldu."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ahmet Uğur, güven tazeledi.

Haziranda tamamlanacak

Öte yandan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, 7. olağan kongre sürecinin bugün yapılan Ulaş kongresi ile Sivas'ta başladığını duyurdu.

Kongre süreci kapsamında delege seçimleri ve belde başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten Aksu, 22 Şubat'ta başlayan ilçe kongre sürecinin haziran ayı ortalarında tamamlanacağını ifade etti.

Ahmet Uğur, AK Parti, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:56 Kaynak: AA
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