Sivas'ta akarsu ve göller dondu - Son Dakika

Sivas'ta akarsu ve göller dondu

Sivas\'ta akarsu ve göller dondu
Son Güncelleme: 22.01.2021 08:18

SİVAS'ta, sıfırın altında 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, akarsu ve gölleri dondurdu.

SİVAS'ta, sıfırın altında 18 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, akarsu ve gölleri dondurdu. Kent genelinde birçok göl, buz tuttu. Donan Ulaş Gölü üzerinde gezenler, semaverde çay keyfi yaptı. Kent merkezi yakınındaki Serpincik Göleti de buz tutarken, Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen bölümlerinin, yüzeyde oluşan buzlanmayla bembeyaz olduğu görüldü.

Kent genelinde kar yağışının ardından 1 haftadır etkili olan soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sivas'ın Ulaş ilçesinde, sıfırın altında 18 dereceye düşmesiyle Ulaş Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tuttu. 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' olarak 2016 yılında tescillenen Ulaş Gölü'nde barınan yerli ve göçmen kuşlar ile gölde yaşayan sakarmeke ve yaban ördekleri, bu durumdan olumsuz etkilendi. Kış mevsiminin gelmesiyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşların, bir bölümünün buzla kaplı suda toplu halde açık alan bulmaya çalıştığı görüldü. İlçe halkı tarafından mesire alanı olarak kullanılan göl ve çevresi bembeyaz görüntüsü ile görsel güzellik sundu.

İl merkezinde ise 10 kilometre uzaklıktaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Göl yüzeyinde buz nedeniyle çeşitli şekiller oluştu. Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarının yüzeyi de buzla kaplandı. Nehir yatağı, beyaz görüntüye kavuştu.'KIŞ AYLARINDA DOĞAL GÜZELLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR'Ulaş ilçesinde yaşayan ve manzaraya karşı kahve içmek için göle gelen Gökhan Güneş (34), "Ulaş ilçesi Sivas'ın en yakın ilçelerinden biri. Gölümüz kış aylarında bu şekilde donarak doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Doğa fotoğrafçılarını, günübirlik ailece gelmek isteyen misafirlerimizi burada konuk ediyoruz. Bizler de göl böyle donduğu zaman güzel havadan istifade ederek burada çay demleyip, kahve içip doğal güzelliklerin tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Güzel bir göl, güzel bir ilçe ve yaban hayvanlarına da ev sahipliği yapmakta. Her yerde olduğu gibi Sivas'ta da küresel ısınma etkilerini gösterdi. Kar yağışı çok geç geldi. Kar yağışı yeni başlamıştı ve son birkaç gündür don yaptı. Hızlı soğuyan havanın etkisiyle de gölümüz hızlı bir şekilde dondu. Bizler de bunun tadını çıkarmak için buralara geldik" dedi.'BU GÖLETLE YAZIN TARLALARIMIZI SULUYORUZ'

Serpincik Göleti çevresinde gezinen Osman Temizsoy ise "Serpincik köyünde yaşıyorum. Bu göletle yazın tarlalarımızı suluyoruz. Kışa doğru suyun doluluk oranı artıyor. Şu anda zaten gölet donmuş. Biz de geliyoruz her kış geziyoruz buralarda" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Hisarcık, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta akarsu ve göller dondu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta akarsu ve göller dondu - Son Dakika
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