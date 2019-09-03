Son Dakika Haberleri: Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı
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Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

2 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarından Sivas- Malatya Kara yolu Altınyayla kavşağında meydana geldi. Malatya istikametinden Sivas istikametine giden T.N. idaresindeki 01 DEH 55 plakalı boş olduğu öğrenilen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınyayla kavşağında yol kenarına devrildi. Kazada sürücü T.N. araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Ulaş itfaiyesi ve AFAD ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü ambulansla Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Altınyayla, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:16 Kaynak: İHA
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