Sivas'ta akaryakıt tankeri devrildi: 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde boş akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre kaza, 12.30 sıralarından Sivas- Malatya Kara yolu Altınyayla kavşağında meydana geldi. Malatya istikametinden Sivas istikametine giden T.N. idaresindeki 01 DEH 55 plakalı boş olduğu öğrenilen akaryakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Altınyayla kavşağında yol kenarına devrildi. Kazada sürücü T.N. araçta sıkıştı. Sıkışan sürücüyü Ulaş itfaiyesi ve AFAD ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü ambulansla Sivas Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS