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Sivas'ta 'akıllı sera' kuruldu

6 saat önce

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, 7 bin 400 metrekarelik alanda kurulan akıllı seranın açılışı yapıldı.

Sivas'ta 'akıllı sera' kuruldu, System.String[]

SİVAS'ın Hafik ilçesinde, 7 bin 400 metrekarelik alanda kurulan akıllı seranın açılışı yapıldı. Serada maydanoz yetiştirilecek ve yılın 10 ayı üretim yapılabilecek.

Kentte bilgisayar otomasyonlu sulama, gübreleme, havalandırma, iklimlendirme ve sera bilgilerinin uzaktan kontrol edilebildiği akıllı sera kuruldu. Hafik'in Göydün köyüne yapılan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca (TKDK) desteklenen, yaklaşık 1,5 milyon liraya mal olan akıllı ve modern seranın açılışı törenle yapıldı. Girişimci Mustafa Şahin'e ait seranın açılışına Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il ve ilçe protokolü üyeleri katıldı. 7 bin 400 metrekarelik alana inşa edilen akıllı serada tıbbi aromatik bitkilerden maydanoz yetiştirilecek ve yılın 10 ayı üretim yapılabilecek.Dualar eşliğinde tohumları toprağa saçarak, ilk ekimi gerçekleştiren Vali Ayhan, "İlimiz büyük bir tarım potansiyeline sahip. Tarım potansiyeli içinde de modern teknolojinin en etkin en üretken alanlarından biri akıllı seracılık. Müteşebbisimizi tebrik ediyorum, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.


Hafik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:50 Kaynak: DHA
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