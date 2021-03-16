Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi evini yakmaya çalıştı - Son Dakika

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen kişi evini yakmaya çalıştı

Sivas'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişinin evinde çıkarttığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sivas'ta akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen kişinin evinde çıkarttığı yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mevlana Mahallesi Sami Aydın Tüneli mevkisindeki müstakil evde yalnız yaşayan M.T, henüz bilinmeyen nedenle evinde yangın çıkarttı. Evden duman çıktığını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bu arada, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen M.T ise elindeki bıçakla kimseyi yanına yaklaştırmadı. Polis ekibinin güçlükle ikna ettiği M.T, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Son Dakika

Cani ağabey, 15 yaşındaki kız kardeşinin boğazını keserek öldürdü

Yunan medyasından Pelkas tepkisi: Kanat oynamayı sevmez, rahat hissettiği yer forvet arkası

Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sarı-kırmızılılar, Talisca için sezon sonunda harekete geçecek

Türkiye Kupası yarı final maçında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor! Canlı anlatım

Son Dakika: Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller

Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu

Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı