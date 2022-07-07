A.S.K, tartışma sırasında elinde bıçak bulunduğu iddia edilen ve anne tarafından kuzeni olan A.T.G'yi tabancayla sol ayak bileğinden yaraladı.

Kaynak: AA

Bağdat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta akrabasını silahla yaralayan vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika

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