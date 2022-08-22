Sivas'ta kuvvetli sağanak etkili oldu

Sivas'ta kuvvetli sağanak yağış akşam saatlerinde etkili oldu. Bir anda başlayan yağmurla sokaktakiler sığınacak yer aradı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar saçak altlarında yağmurun dinmesini bekledi. Tarihi kent meydanında bulunan Şifahiye Medresesinin çatı akarları adeta çağlayana döndü. Yağmur yollara göle çevirdi, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Kuvvetli yağmur kısa sürse de uzun bir süredir yağmur yağmayan Sivas'a can suyu gibi geldi.

Kaynak: İHA

Sivas, Güncel, Son Dakika

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