Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

6 saat önce

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandıSivas'ta cadde ortasında tartıştığı Mehmet Zeki Y.'nın(32) silahlı saldırısına uğrayan Şeyhmuz Özal (40), hayatını kaybetti.

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Sivas'ta cadde ortasında tartıştığı Mehmet Zeki Y.'nın(32) silahlı saldırısına uğrayan Şeyhmuz Özal (40), hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Varinli Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde yanında bir kadın ile birlikte yürüyen Şeyhmuz Özal'ın yanına yaklaştı. Mehmet Zeki Y., cadde üzerinde aralarında alacak-verecek meselesi olduğu iddia edilen Şehmuz Özal ile tartışmaya başladı. Daha sonra üzerindeki tabancayı çıkaran Mehmet Zeki Y., Özal'a bir kaç el ateş etti. Kaçmaya çalışan ve bir berber dükkanına sığınmak isteyen Özal'a peşinden takip ederek bir kaç el daha ateş etti. Çevredekilerin müdahale ettiği ve kar maskesi taktığı öğrenilen şüpheli çevredekilerce yakalanarak olay yerine gelen polislere teslim edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Numune Hastanesine kaldırılan Şeyhmuz Özal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı

Mehmet Zeki, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de hayata geçirilen proje ile adliye koridorlarında mübaşir sesi son buldu ve bir ilk gerçekleşti
(Özel) Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı: O anlar kamerada Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı Sivas'ta inşaat işçisi, kendisini iple asarak intihar etti

Son Dakika Haberleri
18:56 YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör... - Son Dakika
18:55 Bakan Dönmez: "Hedefimiz bağımsız enerji güçlü Türkiye'dir" - Son Dakika
18:54 Eskişehir'deki ev sahibi cinayeti davasında karar - Son Dakika
18:54 AK Parti'li Karaaslan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
18:54 İzmir'de 4. kattan düşen bebek yaşamını yitirdi - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:56:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta alacak-verecek tartışması cinayetle sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]