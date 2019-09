Sivas'ta, altın eller festivali

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında 50 sanatçının katılımıyla düzenlenen 'Altın Eller Festivali' başladı.Geleneksel Türk el sanatlarının yaşatılması için Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 5 sürecek olan 'Altın Eller Festivali' başladı. Festivalin açılışına Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca ve vatandaşlar katıldı. Halk oyunları gösterilerin ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler kurdele keserek festivali açılışını gerçekleştirdi. Açılışta Vali Ayhan, stantları gezip el emeği ürünleri yakından inceledi. Sivas ve çevre illerden gelen 50 sanatçının katıldığı festivaldeki ürünlere halk yoğun ilgi gösterdi.Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında her alana dokunduklarını ifade eden Vali Salih Ayhan, "Her alanda yapılan çalışmaları Sivas'ın sosyo- ekonomik yapısına uygun bir şekilde gün yüzüne çıkarmaya gayret gösterdik. Bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Etkinlikten etkinliğe koştuk. Ama her etkinliğimizin de mutlaka alıcısı vardı. Bugünde Altın Eller Festivali'ni ilimizde gerçekleştiriyoruz. Geçmişte özellikle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı, ustalarımızı biraz motive edelim ve zamanın dikta ettiği yaşamamız gereken, kullanmamız gereken ürünleri alternatif olarak ne yapabiliriz bunu da görmüş olacağız" dedi.Festivalde açılan stantlarda Sivas'ın bıçağı, Rize'nin tulumu, Gaziantep'in yemenisi, Kütahya'nın bez bebekleri gibi Türk kültürünü yansıtan ürünler yer alıyor.