Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor - Son Dakika

Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor

SİVAS'ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçelerindeki kırsal alanlar ile köylerde 'Altın Kelebek'lerin bıraktığı larvalardan çoğalan tırtıl istilası devam ediyor.

SİVAS'ın Divriği, Zara ve İmranlı ilçelerindeki kırsal alanlar ile köylerde 'Altın Kelebek'lerin bıraktığı larvalardan çoğalan tırtıl istilası devam ediyor. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, istilayı önlemek için 700 kuş yuvası ve 11 ışıklı tuzak hazırladı.

YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Divriği, İmranlı ve Zara ilçelerinde ormanlık alandan yerleşim yerlerine inen tırtıllar, bölge halkını tedirgin ediyor. Sürekli üreyen tırtıllar, bölgedeki bitki örtüsüne de zarar veriyor.

Altın Kelebek olarak adlandırılan tırtıl, bıraktığı larvalardan çoğalarak bölgedeki tarım arazilerine zarar veriyor. Milyonlarca tırtıl kontrolsüz ve hızla çoğalarak köylere kadar iniyor. Tırtıllar, Divriği'nin kuzeyinde bulunan Çengelli Dağ, Deli Dağ, Gürlevik Dağı, Fıdıl Dağı'ndan başlayarak kuzeybatı yönünü takip ederek, İmranlı ve Zara bölgelerine ulaşıyor.

Ağaçları kurutan tırtıllar, Divriği'nin Kaledibi, Çamlık, Maltepe, Çitme, Ovacık ve Susuzlar köylerine kadar geldi. İmranlı'da Cogi Baba bölgesini istila eden tırtıllar, Zara'nın Bolucan, Söğütözü, Evrencik, Kardere, Aşağı Mescit, Çaypınar köyleri ile mezralarına yayıldı.

Bölgede inceleme yapan Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye 700 kuş yuvası asarak popülasyonunun azalmasını sağlamaya çalışıyor. Ayrıca tırtılların yumurta bırakmasını önlemek için 11 ışıklı tuzak kurulumu yapıldı.

'BAHÇELERİMİZİ VE BOSTANLARIMIZI TAMAMEN KURUTTU'

Divriği ilçesine bağlı Kaledibi köyünde yaşayan Hüseyin Yıldırım, "Tırtıl ve larvaları, 3 yıl önce yerleşim yerlerine çok uzak bölgelerde, meralarda çok nadir de olsa görmeye başladık. Fazla önemsemedik. Daha sonraki yıllarda hızla çoğalan tırtıllar bahçelerimize ve bostanlarımıza kadar ilerledi. Bu sene de neredeyse evimize girecek seviyeye kadar yakınımıza geldi. Tırtıllar bahçelerimizi ve bostanlarımızı tamamen kuruttu. Tırtıllar rüzgarla birlikte toz yayıyor. Yayılan bu toz kaşıntıya neden oluyor" dedi.

Yeter Metin de, "Geçtiğimiz sene durumu fark ettik. Durumumu yetkililere bildirdik. Doğal ve normal olduğunu ifade ettiler. Bu sene aşırı ve kontrolsüz çoğalan tırtıl sürüleri, evlerimize kadar ilerledi. Sivas Orman İşletme Müdürlüğü'ne durumu bildirdik. Ekipler, köyümüze gelerek incelemelerde bulundu. Köyümüze 'sahra' diye adlandırdıkları bir ışıklı düzenek koydular. Yetkililerin söylediklerine göre, güneş enerjisi ile çalışan bu düzenek gece ışık yayıyor, ışığa toplanan kelebekler ölüyor. Ölen kelebekler yeni larva bırakamıyor. Sorunu bu yolla halledeceklerini bildiren yetkililer, bölgeye kuş yuvaları yaparak keklik sayısını artıracaklarını söylediler" diye konuştu.


Orman İşletme Müdürlüğü, İmranlı, Divriği, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 15:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor - Son Dakika

Son Dakika

21:40 YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 14:27 Sokağa çıkma kısıtlamasında polis uygulamasına takılan bir kişi "Hacıyım yalan söylemem" dedi 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı
YKS'de sorulan 4 soru sosyal medyaya sızdı
21:39
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
21:31
Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
21:17
Rıdvan Dilmen'den Emre Belözoğlu'na eleştiri: Böyle davranmamalıydı
21:04
Pazar günü uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatleri kapsıyor, kimler kısıtlamadan muaf?
20:51
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca: Günlük vaka sayısındaki azalma sürekli olursa 2 hafta sonra 1000'in altına inebiliriz
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 21:49:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta 'Altın Kelebek' tehdidi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]