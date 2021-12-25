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Sivas'ta altın madeninde yaşanan korkunç kazada işçinin eli koptu - Son Dakika

Sivas'ta altın madeninde yaşanan korkunç kazada işçinin eli koptu

25.12.2021 16:26
Sivas'ta altın madeninde yaşanan korkunç kazada işçinin eli koptu

Sivas'ta bir firma tarafından işletilen altın madeninde yaşanan kazada, bir işçinin eli koptu. Kopan el yerine dikilemedi, Sivas'tan Malatya'ya sevk edilen işçinin tedavisi sürüyor.

Kaza, Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Eğricek köyü yakınlarında bulunan altın madeninde meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası İsa Gökpınar (30) bant tamburuna kolunu sıkıştırdı.

İLK MÜDAHALEYİ ARKADAŞLARI YAPTI

Feci şekilde yaralanan işçiye ilk müdahale arkadaşlarından geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Eli makineye sıkışarak kopan işçi ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

MALATYA'YA SEVK EDİLDİ

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şahıs Sivas Cumhuriyet Üniversite Hastanesi'ne nakledildi. Kopan eli yerine dikilemeyen işçi Malatya'ya sevk edildi. Ağır yaralanan işçinin tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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Malatya, Kangal, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta altın madeninde yaşanan korkunç kazada işçinin eli koptu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta altın madeninde yaşanan korkunç kazada işçinin eli koptu - Son Dakika
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