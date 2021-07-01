Sivas'ta altın saha çalışmaları başladı - Son Dakika

Spektral Holding, konsolide iştiraki olan maden grubu bünyesine Sivas'ta bir altın sahası daha katmak amacıyla çalışmalara başladığını duyurdu.

Spektral Holding, konsolide iştiraki olan maden grubu bünyesine Sivas'ta bir altın sahası daha katmak adına çalışma başlattığını bildirdi.

Saha temlik haklarını Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil'den devraldığı belirtilen Spektral Holding adına açıklama yapan yatırım danışmanı Michel Sharbin, "İlgili sahadaki yataklanma kuvarsite bağıl ve porfiri yataklanma karakterleri gösteriyor" dedi.

"AYRINTILI YÜZEY ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLMELİ"

Yapılan ön çalışma sonucu ortaya çıkan bulguları özetleyen Sharbin şu ifadeleri kullandı:

"Ruhsat sahası Türkiye için çok önemli olan İç Anadolu Cu-Pb-Zn metalojeni içerisinde yer almaktadır. Mevcut bakır için işletilmiş eski işletmelerin lokasyonları belirlenerek bu lokasyondaki cevherleşmenin türü, yönü, özellikleri belirlenmiş, ruhsat sahası içerisinde A1 ve A2 olmak üzere iki ayrı lokasyondan jeokimyasal analiz amaçlı beş adet örnek alınarak analize gönderilmiştir. Elde edilen bulgular doğrultusunda önerimiz ruhsat sahasında daha ayrıntılı yüzey çalışmalarının gerçekleştirilmesi yönündedir" diye konuştu.

Birtakım büyük Avrupa ve Avustralya maden firmalarının işletme ruhsatına geçirmek için gereken tüm sondaj, teknik süreç ve masrafları üstlenecekleri rödevans teklifleri sunduklarını belirten Yönetim Kurulu üyesi Emrah Tel, kendilerinin yegane önceliklerinin ülke ekonomisine etkin katkı olduğunu belirtti.