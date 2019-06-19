Son Dakika Haberleri: Sivas'ta amatör denizcilik eğitimi
Son Dakika Güncel Haber

Sivas'ta amatör denizcilik eğitimi

1 saat önce

Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline amatör denizcilik eğitimi verildi.

Sivas'ta amatör denizcilik eğitimi, System.String[]
Sivas'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline amatör denizcilik eğitimi verildi.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan, "Hedef 2023 Bir Milyon Amatör Denizci Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim programı ve amatör denizcilik belgesi sınavı müdürlüğün konferans salonunda gerçekleşti.
Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e kadar 1 milyon vatandaşa denizcilik kültürünü aşılamak, verilecek denizcilik eğitimi sonrasında amatör denizci belgesi düzenlemek ve "Denizci Millet Denizci Ülke" hedefine ulaşmak amacıyla, amatör denizcilik temel eğitim programı verilen kursiyerler sınava tabi tutuldu.

Programa Sivas İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarından il müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilk eğitim için kayıt yaptıran 85 kursiyer katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Samsun Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimde, slayt sunumu eşliğinde tekne kısımları ve donanımları, denizcilikte yönler, deniz akıntıları, rüzgar yönleri, teknelerin rıhtıma yanaştırılmaları, teknelerin hızı, demir atacakları yerler, seyir haritalarının okunuşu, denizde kullanılan mesafe birimleri, şamandıralar, uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları, tekne kullanan kişinin bilmesi gereken sağlık ve güvenlik temel bilgileri, fenerler gibi birçok başlıklar altında eğitim verildi.
Yüz yüze verilen görsel eğitimin ardından kursiyerler sınava tabi tutuldu. Başarılı olan kursiyerlere "Amatör Denizci Belgesi" verilecek. Amatör Denizci Belgeleri süresiz olarak düzenlenecek ve bu belge ile ticari amaçla kullanılmayan, boyu 24 metreye kadar olan tüm özel tekneler kullanılabilecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:51 Kaynak: AA
Sivas, Denizcilik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Donald Trump açıkladı: Patrick Shanahan bakanlıktan vazgeçti AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Saadet Partili kardeşlerimden özür diliyorum AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı İngiltere'de ikinci turun galibi Johnson oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta amatör denizcilik eğitimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]