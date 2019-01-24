Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi

Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi

2 saat önce

Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdiSağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu.

Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi, System.String[]
Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi

Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu. Ambulans helikopter Tokat ve Sivas illerinde hizmet vermek üzere tahsis edilip Sivas'a ulaştırıldı. Nuri Demirağ Hava Limanında konuşlandırılan ambulans helikopterin bugün itibariyle hizmete hazır hale getirildiği belirtildi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:57:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]