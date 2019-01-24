Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi
2 saat önce
Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdiSağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu.
Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi
Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu. Ambulans helikopter Tokat ve Sivas illerinde hizmet vermek üzere tahsis edilip Sivas'a ulaştırıldı. Nuri Demirağ Hava Limanında konuşlandırılan ambulans helikopterin bugün itibariyle hizmete hazır hale getirildiği belirtildi. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:41 Kaynak: İHA
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