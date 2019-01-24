Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi

Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdiSağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu.

Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi



Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu. Ambulans helikopter Tokat ve Sivas illerinde hizmet vermek üzere tahsis edilip Sivas'a ulaştırıldı. Nuri Demirağ Hava Limanında konuşlandırılan ambulans helikopterin bugün itibariyle hizmete hazır hale getirildiği belirtildi. - SİVAS

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı

Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu