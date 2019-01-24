Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi

Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi

1 saat önce

Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdiSİVAS -Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu.

Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi

SİVAS -Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi
Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu. Ambulans helikopter Tokat ve Sivas illerinde hizmet vermek üzere tahsis edilip Sivas'a ulaştırıldı. Nuri Demirağ Hava Limanında konuşlandırılan ambulans helikopterin bugün itibariyle hizmete hazır hale getirildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:21 Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Sivas, Yerel
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