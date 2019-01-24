Sivas'ta Ambulans Helikopteri Hizmete Girdi
1 saat önce
Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdiSİVAS -Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi Sağlık Bakanlığı tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu.
Sivas
'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi
SİVAS -Sivas'ta Ambulans helikopteri hizmete girdi Sağlık Bakanlığı
tarafından Ambulans helikopter tahsis edilen 17. İl Sivas oldu. Ambulans helikopter Tokat
ve Sivas illerinde hizmet vermek üzere tahsis edilip Sivas'a ulaştırıldı. Nuri Demirağ
Hava Limanında konuşlandırılan ambulans helikopterin bugün itibariyle hizmete hazır hale getirildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:21 Kaynak: İHA
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