Sivas'ta ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
İdris Yılmaz (54) idaresinde içerisinde hasta bulunan 58 TS 506 plakalı nakil ambulansı, D-100 kara yolu Beydeğirmeni köyü kavşağında, Turan Özdemir (73) yönetimindeki 34 FOS 58 plakalı hafif ticari araçla çarptı.
Kazada, sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 4 kişi ve Oğuzhan Erdem (10) ağır yaralandı.
Erdem, Suşehri Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Kaynak: AA
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