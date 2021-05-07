Sivas'ta ameliyat sonrası rahatsızlanan köpeği Vefa Sosyal Destek Grubu hastaneye götürdü - Son Dakika

Sivas'ta, tümör ameliyatı sonrası rahatsızlanan köpek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokağa çıkamayan sahibinin yardım talebi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince hayvan hastanesine götürüldü.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Kamil Karaoğlu, yaklaşık 1 ay önce tümör nedeniyle ameliyatı edilen 7 yaşındaki köpeği "Şıla"nın rahatsızlanması üzerine Sivas Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubundan yardım istedi. Ekipler, Şıla'yı sahibi refakatinde evinden alarak Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü. Burada veteriner hekim tarafından muayene edilen ve kontrolleri yapılan Şıla, ekiplerce evine bırakıldı.

Karaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman kurdu cinsi köpeğinin yaklaşık 1 ay önce tümör ameliyatı geçirdiğini söyledi. Köpeğinin rahatsızlandığını belirten Karaoğlu, "Kısıtlamalardan dolayı Vefa Sosyal Destek Grubunu aradım. Kontrollerimiz bitti. Ekiplere teşekkür ediyorum. Akciğer ile ilgili problemleri var, fizik tedavi ile ilgili bilgiler aldık. 7 yıldır köpek bende, tümör baya içeriye de serpmiş, ayaklarında da sıkıntı var. Onun için fizik tedavi uygulamamızı istediler." dedi.