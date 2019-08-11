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Sivas'ta anız yangını

49 dakika önce

Sivas'ta anız yangını Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli köyünde çıkan örtü yangınını köylüler kendi çabaları ile kontrol altına almaya çalışıyor.

Sivas'ta anız yangını
Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli köyünde çıkan örtü yangınını köylüler kendi çabaları ile kontrol altına almaya çalışıyor.
SİVAS - Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Dilekli köyünde çıkan örtü yangınını köylüler kendi çabaları ile kontrol altına almaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göne yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Dilekli köyündeki arazide başladı. Köylüler yangının büyüdüğünü fark etmeleri üzerine kendi imkanları ile yangını söndürme çalışmalarına başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan örtü yangınını çok sayıda vatandaşın katılımıyla söndürme çalışmaları devam ediyor. Köylülerin kendi imkanları ile devam eden söndürme çalışmalarına ekiplerden destek bekleniyor.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
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