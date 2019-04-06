Son Dakika Haberleri: Sivas'ta "Annem ile Sahnedeyim" Şarkı Yarışmasının Ön Elemesi Yapıldı

Sivas'ta "Annem ile Sahnedeyim" Şarkı Yarışmasının Ön Elemesi Yapıldı

1 saat önce

Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında anneler ile çocuklarının aynı sahnede birlikte şarkı söylediği "Annem ile Sahnedeyim" adlı şarkı yarışmasının ön elemesi yapıldı.

Sivas'ta
Sivas Valiliği himayesinde Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında anneler ile çocuklarının aynı sahnede birlikte şarkı söylediği "Annem ile Sahnedeyim" adlı şarkı yarışmasının ön elemesi yapıldı.

Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi'nde düzenlenen ön eleme yarışmasında anneler ve çocuklar birlikte hazırladıkları şarkı ve türküleri jüri önünde seslendirdi.

Anne ve çocukların heyecanlı oldukları gözlendi.

Yarışmaya katılan Yasemin Pekşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Valiliğimizin himayesindeki yarışmaya oğlumla katıldık. İnşallah başarılı oluruz. Ön elemeyi geçersek 5 Mayıs'ta yapılacak final yarışmasına katılacağız." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:33 Kaynak: AA

Muzaffer Sarısözen, Sivas, Güncel
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