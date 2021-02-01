Sivas'ta apartman yönetim odasında okey oynayan 7 kişiye ceza - Son Dakika

Sivas'ta bir apartmanın yönetim odasında okey oynayan 7 kişiye, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 832 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir apartmanın yönetim odasında okey oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, Kovid-19 kurallarını ihlal ederek okey oynayan, aralarında apartman yöneticisinin de bulunduğu 7 kişi suçüstü yakalandı.

Bu kişilere maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 832 lira ceza uygulandı.