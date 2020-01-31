Sivas'ta araç sayısı 161 bine dayandı - Son Dakika

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.



TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2018 yılında 160 bin 427 araç bulunurken 2019 sonu itibariyle bu sayı 536 adet artarak 160 bin 963'e çıktı.



2019 sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 160 bin 963 adet taşıtın 83 bin 437'sini otomobil, 32 bin 807'sini traktör, 26 bin 85'ini kamyonet, 7 bin 454'ünü motosiklet, 6 bin 113'ünü kamyon, 3 bin 275'ini minibüs, bin 305'ini otobüs, 487'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.



6 bin 799 aracın devri yapıldı



TÜİK, 2019'da illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta geçtiğimiz yıl 6 bin 799 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 835'ini otomobil, 109'unu minibüs, 45'ini otobüs, bin 22'sini kamyonet, 116'sını kamyon, 50'sini motosiklet, 4'ünü özel amaçlı araçlar, 618'ini de traktör oluşturdu. - SİVAS