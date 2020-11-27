Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı - Son Dakika

Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı

27.11.2020 17:05
Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini paylaştı. Verilere göre Sivas'ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 164 bin 877 olarak açıklandı. Sivas'ta araçların 86 bin 65'ini otomobil, 33 bin 291'ini traktör, 26 bin 522'sini kamyonet, 7 bin 863'ünü motosiklet, 6 bin 154'ünü kamyon, 3 bin 199'unu minibüs, bin 264'ünü otobüs, 519'unu ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 668 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ekim ayında 5 bin 668 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 869'unu otomobil, 102'sini minibüs, 21'ini otobüs, 832'sini kamyonet, 152'sini kamyon, 109'unu motosiklet, 9'unu özel amaçlı araçlar, 574'ünü de traktör oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı
Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Sivas, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Teknik direktör İrfan Buz, Kasımpaşa'daki görevinden 14 gün sonra istifa etti Bu fırsat kaçmaz! Yapılandırma ile 251 bin liralık borç 99 bin liraya düşecek Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Kumar oynarken yakalanan 16 kişiye 50 bin lira ceza kesip, 'kumarın zararlarını anlatan' kitap hediye ettiler
Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı Son Dakika: Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı         
16:42
Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti Son Dakika: Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden istifa etti         
16:35
Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal? Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtebilecek yürek var mı bay Kemal?         
16:07
Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı Bebeğine çamaşır suyu enjekte etmişti! Mahkemede dikkat çeken 'mektup' detayı         
15:57
Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü Genç kadının hazin sonu! Düğününden 4 gün sonra koronadan öldü         
15:42
Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Bahar Şahin diziden ayrıldı         
15:07
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı Malatya'daki 4,7'lik depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kameraya anbean yansıdı         
14:26
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar Bağcılar'da pes dedirten görüntüler! Ölümü göze alıp emekleyerek karşıya geçiyorlar         
14:04
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu         
13:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız         
13:40
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Milli kahve, artık TSE standartlı oldu Milli kahve, artık TSE standartlı oldu         
12:50
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 17:14:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta araç sayısı 165 bine yaklaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei