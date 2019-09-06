Son Dakika Haberleri: Sivas'ta araç sayısı artıyor
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Sivas'ta araç sayısı artıyor

34 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Sivas'ta araç sayısı artıyor, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten elde edilen bilgilere göre Sivas'ta Haziran'da 161 bin 260 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Temmuz'da 132 adet artarak 161 bin 392'ye yükseldi.


Temmuz ayı sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 392 adet taşıtın 83 bin 876'sını otomobil, 32 bin 645'ini traktör, 26 bin 131'ini kamyonet, 7 bin 400'ünü motosiklet, 6 bin 208'ini kamyon, 3 bin 311'ini minibüs, bin 333'ünü otobüs, 488'ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.


TÜİK, Temmuz ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Temmuz'da 4 bin 760 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 3 bin 336 ile otomobil geldi. Otomobili 722 ile kamyonet, 343 ile traktör, 119 ile motosiklet, 95 ile kamyon, 87 ile minibüs, 25 ile otobüs, 3 ile de özel amaçlı araçlar izledi. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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