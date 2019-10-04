Sivas'ta araç sayısı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.



TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta geçtiğimiz yılın ağustos ayında 159 bin 940 olarak kayıtlara geçen trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019'un aynı ayında bin 550 adet artarak 161 bin 490 olarak gerçekleşti.



Ağustos sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 490 adet taşıtın 83 bin 951'ini otomobil, 32 bin 657'sini traktör, 26 bin 149'unu kamyonet, 7 bin 413'ünü motosiklet, 6 bin 188'ini kamyon, 3 bin 308'ini minibüs, bin 338'ini otobüs, 486'sını ise özel amaçlı araç oluşturdu.



4 bin 432 aracın devri yapıldı



TÜİK, Ağustos ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ağustos'ta 4 bin 432 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 126'sını otomobil, 96'sını minibüs, 21'ini otobüs, 691'ini kamyonet, 86'sını kamyon, 80'ini motosiklet, 5'ini özel amaçlı araçlar, 327'sini de traktör oluşturdu. - SİVAS