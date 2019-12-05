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Sivas'ta araç sayısı arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayılarını açıkladı.

Sivas'ta araç sayısı arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayılarını açıkladı.


TÜİK'ten elde edilen bilgilere göre Sivas'ta geçtiğimiz yılın ekim ayında 160 bin 248 olarak kayıtlara geçen trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019'un aynı ayında 161 bin 467'ye ulaştı.


Ekim sonu itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 467 adet taşıtın 83 bin 880'ini otomobil, 32 bin 747'sini traktör, 26 bin 148'ini kamyonet, 7 bin 444'ünü motosiklet, 6 bin 153'ünü kamyon, 3 bin 291'ini minibüs, bin 318'ini otobüs, 486'sını ise özel amaçlı araç oluşturdu.


6 bin 459 aracın devri yapıldı


TÜİK, ekim ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta ekimde 6 bin 459 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 748'ini otomobil, 107'sini minibüs, 33'ünü otobüs, 894'ünü kamyonet, 104'ünü kamyon, 74'ünü motosiklet, 4'ünü özel amaçlı araçlar, 495'ini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:22 Kaynak: İHA
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