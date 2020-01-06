Sivas'ta araç sayısı arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta araç sayısı arttı - Son Dakika

Sivas'ta araç sayısı arttı

7 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Sivas'ta araç sayısı arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 Kasım ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.


TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta 2018'in Kasım ayında 160 bin 384 olarak kayıtlara geçen trafiğe kayıtlı araç sayısı 2019'un aynı ayında 161 bin 329 olarak tespit edildi.


Sivas'ta Kasım 2019 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 329 adet taşıtın 83 bin 746'sını otomobil, 32 bin 776'sını traktör, 26 bin 130'unu kamyonet, 7 bin 455'ini motosiklet, 6 bin 141'ini kamyon, 3 bin 290'ını minibüs, bin 304'ünü otobüs, 487'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.


6 bin 156 araç devredildi


TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta geçtiğimiz yılın Kasım ayında 6 bin 156 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 4 bin 454'ünü otomobil, 109'unu minibüs, 34'ünü otobüs, 864'ünü kamyonet, 123'ünü kamyon, 60'ını motosiklet, 4'ünü özel amaçlı araçlar, 508'ini de traktör oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, en çok beğendiği yerli otomobil modelini açıkladı
ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
23:57 Deniz ulaşımına fırtına engeli - Son Dakika
23:56 DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ - Son Dakika
23:56 Mersin'in Erdemli ilçesinde bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi - Son Dakika
23:55 Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (7) - Son Dakika
23:54 Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6) - Son Dakika
23:43 Ankara'daki kar yağışından sonra gözler İstanbul'a çevrildi! 'İstanbul'a kar yağacak mı?' sorusu en çok aratılan cümleler içerisinde - Son Dakika
22:45 Eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 00:00:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta araç sayısı arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]