Son Dakika Haberleri: Sivas'ta araçların çarptığı 5 manda telef oldu
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Sivas'ta araçların çarptığı 5 manda telef oldu

1 saat önce

Sivas'ta, iki kamyonet ve bir otomobilin çarptığı 5 manda telef oldu.

Sivas'ta araçların çarptığı 5 manda telef oldu, System.String[]
Sivas'ta, iki kamyonet ve bir otomobilin çarptığı 5 manda telef oldu.
Zeki Özer idaresindeki 42 ECP 08 ve Abdülhamit Esin'in kullandığı 42 DIP 67 plakalı kamyonetler ile Kutay Kuplu yönetimindeki FF 897 LW plakalı otomobil, Şarkışla-Pınarbaşı kavşağı yakınlarında, yoldan geçen sürüdeki mandalara çarptı.
Kazada, 5 manda telef oldu.
Şarkışla, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:36 Kaynak: AA
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