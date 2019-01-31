Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Aralık Ayı İhracatı Arttı

Sivas'ta Aralık Ayı İhracatı Arttı

1 saat önce

Sivas'ta Aralık ayı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı.

Sivas'ta Aralık Ayı İhracatı Arttı, System.String[]
Sivas'ta Aralık ayı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas' ta; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 8 milyon 313 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 47,3 azalarak 2 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti. 2018 Kasım ayına göre ise Sivas' ta ihracat yüzde 17,4 azalırken, ithalat yüzde 42 azaldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:22 Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, Aralık, Sivas, Güncel
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