Sivas'ta Aralık Ayı İhracatı Arttı

Sivas'ta Aralık ayı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı.

Sivas'ta Aralık ayı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 5 arttı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Sivas' ta; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5 artarak 8 milyon 313 bin dolar oldu. İthalat ise yüzde 47,3 azalarak 2 milyon 371 bin dolar olarak gerçekleşti. 2018 Kasım ayına göre ise Sivas' ta ihracat yüzde 17,4 azalırken, ithalat yüzde 42 azaldı. - SİVAS

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