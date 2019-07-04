Son Dakika Haberleri: Sivas'ta aranan 59 şüpheli yakalandı
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Sivas'ta aranan 59 şüpheli yakalandı

1 saat önce

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta aranan 59 şüpheli yakalandı, System.String[]
Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 59 şüpheli yakalandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 1-30 Haziran tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Bu çalışmalar kapsamında hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, cinsel saldırı, cinsel taciz, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama, yağma, silahla tehdit, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, tehdit, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan 59 kişi yakalandı.
Şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişi cezaevine teslim edildi, 30 kişi adliyedeki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:20 Kaynak: AA
Sivas, Güncel
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