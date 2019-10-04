Son Dakika Haberleri: Sivas'ta aranan 62 kişi yakalandı
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Sivas'ta aranan 62 kişi yakalandı

3 saat önce

Sivas'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 62 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta aranan 62 kişi yakalandı, System.String[]

Sivas'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 62 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri eylül ayında yaptıkları çalışmalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç eşyasının alınması veya kabul edilmesi, karşılıksız çek, kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf, cinsel taciz" gibi çeşitli suçlardan aranan 62 kişiyi yakaladı.

Yakalananlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 hükümlü, cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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