Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Aranan 71 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta Aranan 71 Şüpheli Yakalandı

32 dakika önce

Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta Aranan 71 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 71 şüpheli yakalandı.


Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son 1 ay içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, cinsel saldırı, cinsel taciz, fuhuş, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yaralama, yağma, silahla tehdit, tehdit, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi çeşitli asayiş suçlarından aranan 71 kişiyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 kişi cezaevine teslim edilirken, 45 kişi ise adliyedeki işlemlerinden sonra serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:49 Kaynak: AA

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