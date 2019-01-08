Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Aranan 73 Şüpheli Yakalandı

Sivas'ta Aranan 73 Şüpheli Yakalandı

27 dakika önce

Sivas'ta son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Sivas'ta Aranan 73 Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 73 şüpheli yakalandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, suç örgütüne üye olma, konut dokunulmazlığını ihlal, kasten öldürme, yaralama, silahla tehdit gibi asayiş suçlarından aranan 73 kişi yakalandı.

Şüphelilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36'sı cezaevine gönderildi, 37'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
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